Экономика
20:01, 22 января 2026Экономика

Москвичам предсказали теплый февраль

Синоптик Позднякова: Февраль в Москве будет теплее нормы на 2 градуса
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Февраль в Москве будет теплее нормы на 2 градуса, сообщила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

В Москве средняя месячная температура воздуха в этом месяце составляет минус 5,9 градуса, что лишь на 0,3 градуса выше январской. За месяц многолетняя средняя суточная температура воздуха возрастает с минус 7,6 градуса до минус 3,7 градуса. За месяц в среднем выпадает 44 миллиметра осадков.

Что касается осадков, семь моделей указывают на избыток осадков, одна показала дефицит февральских осадков в столице.

Ранее Позднякова рассказала, что самый морозный день зимы 2025-2026 годов в столичном регионе наступит уже на этой неделе. Выходные, 24 и 25 января, окажутся самыми холодными за всю зиму, предупреждает метеоролог. В городе показатель будет колебаться от минус 21 до 23 градусов, по области — до минус 25 градусов.

