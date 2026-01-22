Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:57, 22 января 2026Экономика

Москвичей предупредили о сильных снегопадах

Синоптик Ильин: На следующей неделе ожидаются достаточно сильные снегопады
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В конце января в Москве ожидаются сильные снегопады. Об этом жителей столицы предупредил специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Его прогноз публикует RTVI.

«Местами [на следующей неделе] будут идти достаточно сильные снегопады», — сообщил синоптик. По его данным, снег, который обрушится на западные и северо-западные районы города в понедельник, 26 января, также затронет Московскую область.

Кроме того, метеоролог предупредил о вероятности потепления до нуля градусов. Такой прогноз ожидается в среду, 28 января. В это время может пойти мокрый снег и местами даже ледяной дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил разницу температур в центре Москвы и пригороде. Отмечается, что различие может достигать 10-15 градусов. В столице может быть значительно теплее из-за большого количества высоток, которые обогреваются центральным отоплением, пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поддержать палестинский народ». Путин согласился направить миллиард долларов в Совет мира Трампа

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Мировые цены на нефть перешли к снижению на новостях о Гренландии

    Политолог высказался о теме для диалога Трампа и Зеленского

    Дети пропали без вести после схода оползня в Новой Зеландии

    Известная телеведущая рассказала о многолетней дружбе с иноагентом и его подарке

    Зеленский прибыл в Давос

    Паразиты поселились в глазу женщины и стали поедать роговицу

    Мерц заявил о поддержке Дании и Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok