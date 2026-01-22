Разницу температур в центре Москвы и пригородом на 10-15 градусов объяснили

Вильфанд: В центре Москвы может быть на 10-15 градусов теплее, чем в пригороде

В центре Москвы в одно и то же время может быть на 10-15 градусов теплее, чем в пригороде из-за большого количества высотных домов в центре. Причину столь значительной разницы температур объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Синоптик отметил, что в центре города существует так называемый остров тепла — скопление высоток, которые изнутри обогреваются центральным отоплением. «Естественно, в приземный слой воздуха тоже передается тепло от стен этих многочисленных домов. Различие температуры между центром города и пригородом может достигать 10-15 градусов», — поделился информацией он.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь такая разница характерна при господстве антициклона, или области повышенного атмосферного давления, где воздух опускается вниз, создавая устойчивые условия. Среди таких условий — ясное небо, отсутствие или малое количество осадков, слабый ветер и большие суточные колебания температуры (жара летом и морозы зимой).

Ранее Вильфанд предупредил, что в предстоящие выходные в Москве и Подмосковье похолодает до минус 24-28 градусов, локально температура может опуститься и до минус 30.