Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:56, 22 января 2026Экономика

Разницу температур в центре Москвы и пригородом на 10-15 градусов объяснили

Вильфанд: В центре Москвы может быть на 10-15 градусов теплее, чем в пригороде
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В центре Москвы в одно и то же время может быть на 10-15 градусов теплее, чем в пригороде из-за большого количества высотных домов в центре. Причину столь значительной разницы температур объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Синоптик отметил, что в центре города существует так называемый остров тепла — скопление высоток, которые изнутри обогреваются центральным отоплением. «Естественно, в приземный слой воздуха тоже передается тепло от стен этих многочисленных домов. Различие температуры между центром города и пригородом может достигать 10-15 градусов», — поделился информацией он.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь такая разница характерна при господстве антициклона, или области повышенного атмосферного давления, где воздух опускается вниз, создавая устойчивые условия. Среди таких условий — ясное небо, отсутствие или малое количество осадков, слабый ветер и большие суточные колебания температуры (жара летом и морозы зимой).

Ранее Вильфанд предупредил, что в предстоящие выходные в Москве и Подмосковье похолодает до минус 24-28 градусов, локально температура может опуститься и до минус 30.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы не можете контролировать эти земли». Как США присоединяли земли европейских стран и при чем тут остров финансиста-педофила?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Слова Уиткоффа о завершающей стадии конфликта на Украине объяснили

    Названа средняя стоимость поддержанной машины в России

    Рынкам смартфонов и компьютеров предсказали обвал

    Российские туристы потеряли почти день отпуска в Дубае из-за задержки рейса

    Дилер объяснил причину блокировок Porsche в России

    ВСУ выпустили по России реактивные снаряды и управляемые авиабомбы

    Армия России нанесла удар по украинской военной инфраструктуре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok