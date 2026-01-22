Реклама

12:17, 22 января 2026

СБУ задержала двух снимавших последствия удара «Орешником» украинцев

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «Служба безпеки України»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух украинцев, которые, по заявлению органа, снимали последствия удара ракетного комплекса «Орешник» по Львову. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Как пишет ведомство, 64-летний житель Мукачево и его 22-летний сосед якобы по заданию российской разведки помогали установить последствия удара «Орешником» по Львову в ночь с 8 на 9 января.

«Младший агент приехал из Закарпатья на Львовщину после атаки. Он поэтапно обходил локации в районе ракетных обстрелов, снимал их на фото и фиксировал координаты на картах», — заявляет СБУ.

9 января по Украине был нанесен один из самых масштабных ударов с применением «Орешника». Он стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию главы России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

