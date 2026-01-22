СБУ задержала двух снимавших последствия удара «Орешником» украинцев

СБУ задержала двух украинцев, снимавших удар «Орешником» по Львову

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух украинцев, которые, по заявлению органа, снимали последствия удара ракетного комплекса «Орешник» по Львову. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Как пишет ведомство, 64-летний житель Мукачево и его 22-летний сосед якобы по заданию российской разведки помогали установить последствия удара «Орешником» по Львову в ночь с 8 на 9 января.

«Младший агент приехал из Закарпатья на Львовщину после атаки. Он поэтапно обходил локации в районе ракетных обстрелов, снимал их на фото и фиксировал координаты на картах», — заявляет СБУ.

9 января по Украине был нанесен один из самых масштабных ударов с применением «Орешника». Он стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию главы России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.