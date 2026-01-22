Реклама

Мир
02:40, 22 января 2026Мир

На Западе сделали мрачный прогноз о будущем

Политолог Саква: Старый политический Запад доживает свои последние дни
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

Устаревшая политическая система Запада рушится и «доживает свои последние дни». С таким мнением выступил профессор российской и европейской политики в Университете Кента Ричард Саква в YouTube-канале.

По его словам, такой расклад сил открывает для России и ряда других стран поле возможностей. Нынешнюю ситуацию в геополитике ученый сравнил с 1945-м и в 1989-м годами, назвав текущий момент переходным. «Похоже, 2026 год станет одной из таких дат», — уверяет Саква.

Как подчеркнул эксперт, недальновидная антироссийская политика, проводимая Европой, закончится серьезными проблемами как для ЕС, так и для НАТО. «В ближайшие месяцы основное действие будет происходить на поле боя, пока мы не перейдем к какой-то серьезной дипломатии — не только между западными державами, но и с более содержательным вовлечением Москвы», — считает профессор.

Помимо этого, он утверждает, что для установления прочного мира нужно выдвинуть новые идеи, однако вместо них большая часть европейских стран придерживается военной истерии, основой которой стала злобная русофобия и «отмена» России.

Ранее политолог Николай Топорнин отметил, что при выводе военных Соединенных Штатов из Европы боеспособность подразделений НАТО упадет. Это понимают и западные аналитики, поскольку тогда альянс фактически может превратиться в фикцию, добавил эксперт.

