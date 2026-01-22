Реклама

17:19, 22 января 2026Авто

Назван срок зимнего простоя машины без последствий

Эксперт рассказал, как защитить аккумулятор во время длительного простоя
Марина Аверкина

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Современные машины не нуждаются в специальной подготовке к простою зимой, если он продлится не больше месяца, пишет Life.ru. Даже оставленный на улице на три недели без движения автомобиль не получит проблем, заявил старший научный сотрудник, ученый, доцент Московского политехнического университета Юрий Фурлетов.

Но обилие снега этой зимой требует от автовладельцев ответственно подойти к выбору места для стоянки. Эксперт рекомендовал для этих целей те места, где машину не занесет снегом и где она не создаст помех для работы снегоуборочной техники.

Для «возрастного» транспорта, по словам Фурлетова, особой подготовки также не требуется, но есть один нюанс. «Когда вы припарковали автомобиль, желательно открыть двери и дать салону остыть, чтобы не образовывался конденсат, после чего закрыть автомобиль, снять аккумулятор, если есть такая возможность, и отнести домой», — посоветовал ученый.

Если демонтировать его не получилось, необходимо отключить клеммы, «чтобы он не разряжался». Для этого потребуется открыть капот, запереть машину, отсоединить аккумулятор, после чего закрыть капот.

Специалист также рекомендовал на период долгого отсутствия минимизировать энергопотребление электронных систем. Вместо постановки на охранную сигнализацию предпочтительнее запирать автомобиль штатным центральным замком. По возвращении его следует открывать механическим ключом, восстановить подключение аккумулятора, и только потом активировать бортовую электронику.

Дополнительной защитой для аккумулятора могут служить современные телематические комплексы и сигнализации, оснащенные функцией автоматического запуска двигателя. В них можно активировать режим запуска по уровню напряжения, уточнил эксперт. При падении заряда ниже порога в 12 вольт система автоматически заведет мотор, и он некоторое время проработает на холостых оборотах. Это не позволит батарее полностью разрядиться за время продолжительного простоя автомобиля, подытожил Фурлетов.

Ранее россиянам назвали виды авторемонта, которые не стоит доверять официальному дилеру.

