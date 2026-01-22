Реклама

Невозможность отобрать землю у России объяснили

Посол Барбин: Дания не отберет у России землю под посольством из-за иммунитета
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Власти Дании не могут отобрать у России землю под посольством в связи с дипломатическим иммунитетом. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал российский посол в Копенгагене Владимир Барбин.

«У нас есть иммунитет, просто так забрать землю, отобрать здание практически невозможно», — сказал дипломат.

По его словам, конфискация земли датчанами носит лишь теоретический характер, поэтому у российской стороны «нет плана "б"».

Ранее Барбин рассказал, что датские власти угрожают отобрать землю, на которой стоят здания российского посольства.

