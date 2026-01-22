Реклама

Экономика
17:35, 22 января 2026Экономика

Новак заявил о серьезных рисках для рынка нефти

Новак: Одним из рисков для нефтяной отрасли стал дефицит инвестиций
Кирилл Луцюк

Фото: Todd Korol / Reuters

Одним из рисков, угрожающих нефтяной отрасли, остается дефицит инвестиций. На это посетовал вице-премьер России Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

Он обратил внимание, что вложения в разведку и добычу нефти в 2025 году, по предварительным оценкам, составили порядка 420 миллиардов долларов. Десять лет назад данный уровень был на треть выше. Падение инвестиций оборачивается сокращением добычи. И если новых вложений не будет, то растущий спрос на нефть не получится обеспечить соответствующим предложением.

Еще одним риском Новак назвал искусственно создаваемые барьеры. В их числе американские санкции против отдельных российских нефтяных компаний. Это дестабилизировало рынок.

По данным Новака, в 2025 году мировой спрос на нефть вырос примерно на миллион баррелей в сутки, если сравнивать с позапрошлым годом. Спрос составил 104,6 миллиона баррелей в сутки. Основным его драйвером остался Азиатско-Тихоокеанский регион, обеспечивший порядка половины прироста мирового потребления нефти в 2025 году.

Ранее сообщалось, что, по мнению Новака, одной из причин турбулентности на рынке нефти стали недавние события в Иране и Венесуэле.

