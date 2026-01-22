Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:11, 22 января 2026Силовые структуры

Очевидцы приняли нападение на лицей в Нижнекамске за проверку

360: Очевидцы приняли нападение на лицей в Нижнекамске за проверку
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алина Евланова / ТАСС

Очевидцы нападения на лицей в Нижнекамске, находившиеся в здании школы, сперва приняли его за проверку, рассказал источник 360.ru.

С его слов, запершиеся в классе ученики оставались там около часа.

Другой очевидец рассказал, что были слышны звуки, похожие на выстрелы, а затем стоны. Позднее, во время эвакуации, они заметили капли крови на втором этаже лицея в коридоре.

Утром 22 января подросток ворвался с ножом в многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске. 13-летний юноша, как известно, ранил острием лезвия уборщицу. Затем он взорвал петарды на этажах лицея.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поддержать палестинский народ». Путин согласился направить миллиард долларов в Совет мира Трампа

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Новостройкам предсказали подорожание в два раза по одной причине

    Мировые цены на нефть перешли к снижению на новостях о Гренландии

    Политолог высказался о теме для диалога Трампа и Зеленского

    Дети пропали без вести после схода оползня в Новой Зеландии

    Известная телеведущая рассказала о многолетней дружбе с иноагентом и его подарке

    Зеленский прибыл в Давос

    Паразиты поселились в глазу женщины и стали поедать роговицу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok