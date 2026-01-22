Очевидцы приняли нападение на лицей в Нижнекамске за проверку

360: Очевидцы приняли нападение на лицей в Нижнекамске за проверку

Очевидцы нападения на лицей в Нижнекамске, находившиеся в здании школы, сперва приняли его за проверку, рассказал источник 360.ru.

С его слов, запершиеся в классе ученики оставались там около часа.

Другой очевидец рассказал, что были слышны звуки, похожие на выстрелы, а затем стоны. Позднее, во время эвакуации, они заметили капли крови на втором этаже лицея в коридоре.

Утром 22 января подросток ворвался с ножом в многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске. 13-летний юноша, как известно, ранил острием лезвия уборщицу. Затем он взорвал петарды на этажах лицея.