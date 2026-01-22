Паразиты поселились в глазу женщины и стали поедать роговицу

В глазу жительницы Мексики поселились опасные амебы

Жительница Мексики Вивиан Носовицки рассказала о жизни с паразитами в глазу. Об этом пишет Daily Mail.

21-летняя Носовицки переехала в Мексику из США. По словам девушки, в новой стране она часто ходила на пляж: загорала и купалась. Как-то ночью она проснулась от сильной боли в глазу. Он покраснел и начал слезиться. Девушка думала, что утром все пройдет, но ситуация только ухудшилась: она стала слишком чувствительна к свету.

В больнице Носовицки назначали глазные капли, но они не помогали. Ее глаз опух, роговица посерела, и зрение ухудшилось. Девушка обратилась за помощью в другую клинику. Там удалось выяснить, что в ее глазу поселилась амебы рода Acanthamoeba и стали поедать роговицу.

Врачи объяснили девушке, что ее состояние очень опасно: она может потерять глаз. Они предположили, что пациентка заразилась паразитами из-за неправильного ухода за контактными линзами.

Сейчас она проходит курс лечения, но болезненные ощущения пока никуда не уходят. «Ощущение такое, будто твой глаз режут ножом и стеклом», — рассказала девушка. Она призналась, что уже не может терпеть эту боль и очень устала прятаться от света и сидеть дома.

Ранее сообщалось, что жительница США подхватила редкую инфекцию, вызванную пожирающей мозг амебой-паразитом, которая попала в организм через водопроводную воду. Несмотря на усилия врачей, у пациентки начался отек мозга, ее не удалось спасти.

