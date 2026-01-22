Пашинян решил сыграть для армян на барабанах и испугался результата

Пашинян прекратил принимать заявки на свой концерт и испугался числа слушателей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прекратил принимать заявки на свой музыкальный концерт, где обещал сыграть для армян на барабанах, и рассказал, что испугался потенциального числа слушателей. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

«Нам пришлось прекратить регистрацию, потому что на данный момент число заявок превышает ожидания в семь раз», — рассказал премьер.

Он добавил, что испытывает психологические трудности из-за выступления перед большой аудиторией, но мероприятие все равно состоится 30 января.

В декабре 2025 года Пашинян опубликовал видео из Санкт-Петербурга под кавер-версию песни «Дождись» в исполнении группы Uma2rman. Премьер показал сердце на камеру с улыбающимся собой в центре.