Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:02, 22 января 2026Путешествия

Пассажир роскошного круизного лайнера выпал за борт и пропал в Тихом океане

People: Пассажир упал за борт круизного лайнера Star Breeze и пропал в океане
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Windstar cruises / Wikimedia

Пассажир роскошного круизного лайнера Star Breeze компании Windstar Cruises выпал за борт и пропал в Тихом океане. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 19 января вблизи Маркизских островов (Французская Полинезия). Windstar Cruises не сообщила никаких дополнительных подробностей о пропавшем, однако местное издание Tahiti Infos пишет, что в тот день около двух часов ночи выпал за борт 66-летний американец.

Материалы по теме:
Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?
Показана комната для свингеров на круизном лайнере.Какая деталь отличает ее от обычных кают?
12 марта 2025
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
26 декабря 2024

По имеющимся данным, экипаж полностью осмотрел судно, однако на нем человека не обнаружили. Также лайнер вернулся на пройденную часть маршрута для поисков. Круизная компания в официальном заявлении отметила, что сотрудничает с властями Багамов и Французской Полинезии, а также оказывает поддержку семье туриста.

Ранее пассажирка круизного лайнера упала за борт в новогодний день и пропала без вести. Это произошло у берегов Кубы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сообщение Путину». Зеленский и Трамп все-таки встретились в Давосе. О чем они договорились в ходе короткой встречи?

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Вэнс раскрыл детали переговоров с НАТО о Гренландии

    Россиян вновь призвали воздержаться от поездок в Иран

    Россия отреагировала на высылку заместителя военного атташе из Германии

    Мужчина купил очки с искусственным интеллектом и отправился искать пришельцев в пустыне

    «Зенит» оштрафует футболиста на 63,5 миллиона рублей за недельное опоздание на сборы

    Популярный актер раскрыл причину облысения после пересадки волос

    Суд отказал автовладельцу в многомиллионном иске из-за дефектов машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok