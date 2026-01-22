Пассажир роскошного круизного лайнера выпал за борт и пропал в Тихом океане

People: Пассажир упал за борт круизного лайнера Star Breeze и пропал в океане

Пассажир роскошного круизного лайнера Star Breeze компании Windstar Cruises выпал за борт и пропал в Тихом океане. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 19 января вблизи Маркизских островов (Французская Полинезия). Windstar Cruises не сообщила никаких дополнительных подробностей о пропавшем, однако местное издание Tahiti Infos пишет, что в тот день около двух часов ночи выпал за борт 66-летний американец.

По имеющимся данным, экипаж полностью осмотрел судно, однако на нем человека не обнаружили. Также лайнер вернулся на пройденную часть маршрута для поисков. Круизная компания в официальном заявлении отметила, что сотрудничает с властями Багамов и Французской Полинезии, а также оказывает поддержку семье туриста.

Ранее пассажирка круизного лайнера упала за борт в новогодний день и пропала без вести. Это произошло у берегов Кубы.