Певица Слава показала фигуру и раскрыла необычный способ сбросить вес

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) раскрыла необычный способ сбросить вес. Видео появилось в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
45-летняя исполнительница снялась во время отдыха на Бали. Она показала фигуру в красном бикини, а затем встала на весы, продемонстрировав отметку 58,6 килограмма.
При этом артистка заявила, что ей удалось постройнеть не в «скучнейших спортзалах», а после посещения дискотеки. «Одна туса — минус два килограмма», — похвасталась она.
