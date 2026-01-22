Реклама

01:00, 22 января 2026Ценности

Певица Слава показала фигуру и раскрыла необычный способ сбросить вес

Певица Слава снялась в бикини и заявила, что похудела из-за дискотеки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nastya_slava

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) раскрыла необычный способ сбросить вес. Видео появилось в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница снялась во время отдыха на Бали. Она показала фигуру в красном бикини, а затем встала на весы, продемонстрировав отметку 58,6 килограмма.

box#4206489

При этом артистка заявила, что ей удалось постройнеть не в «скучнейших спортзалах», а после посещения дискотеки. «Одна туса — минус два килограмма», — похвасталась она.

В декабре Певица Слава застряла в платье за полмиллиона рублей.

