12:19, 22 января 2026

Появились данные об охране российского лицея после нападения ученика

Лицей в Нижнекамске, куда пришел ученик с ножом, заплатил за охрану 1,5 млн руб.
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Лицей № 37 в Нижнекамске (Татарстан), на который напал семиклассник с ножом, заключил контракт на охрану в начале года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стоимость контракта составила 1,5 миллиона рублей. Согласно условиям договора, два сотрудника от ЧОП «Империя» целый год должны дежурить шесть дней в неделю с 7:00 до 19:00. При этом охранники обязаны уметь работать с сигнализацией и средствами пожаротушения, а также уделять особое внимание антитеррористической защищенности и соблюдению пропускного режима.

В то же время Telegram-канал Shot уточняет, что на входе в школу не было рамок металлодетектора, а вместо «крепких охранников» дежурили пожилые женщины. Они не контролировали, кто проходит в учебное заведение и что приносит с собой.

Школьник с ножом и петардами пришел в лицей утром 22 января. В помещении он встретил уборщицу, которая попыталась его остановить, и ранил ее. Возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство и халатность.

