12:36, 22 января 2026Россия

Появились новые данные о состоянии пострадавшей при нападении на лицей в Нижнекамске

Минздрав: Состояние пострадавшей в лицее Нижнекамска женщины удовлетворительное
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Женщина, пострадавшая при нападении семиклассника в лицее Нижнекамска, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

По данным собеседника агентства, россиянка госпитализирована. «Она в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет, вся помощь оказывается», — сказал он.

Ранее мэр города Радмир Беляев сообщил, что уборщица лицея получила ранение в руку. Школьники, по его словам, не пострадали.

О вооруженном нападении подростка на лицей №37 в Нижнекамске стало известно утром 22 января. Как выяснилось, сначала семиклассник взорвал три петарды, после чего набросился на уборщицу. Ранив женщину, он спрятался.

Сам подросток также получил травму от сигнального устройства, которое принес с собой. Его доставили в больницу с ожогами и рваными ранами. Другие ученики охарактеризовали его как очень странного и закрытого в себе мальчика. По утверждению знакомых с ним ровесников, он «любил всякие хорроры» и смотрел «ужасные видео».

