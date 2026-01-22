Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:00, 22 января 2026Мир

Появилось видео кортежа с американской делегацией в Москве

Появилось видео кортежа с американской делегацией, который направляется в Кремль
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер прибыли в Москву. Видео кортежа с американской делегацией в Москве опубликовал Telegram-канал Shot.

Автомобили с представителями Соединенных Штатов направляются в сторону Кремля из аэропорта Внуково.

Ранее спецпосланник американского лидера рассказал, что Россия и Украина достигли значительного прогресса по урегулированию конфликта. По его словам, переговоры теперь сводятся к обсуждению одного ключевого вопроса, договоренность может быть достигнута при наличии у обеих сторон политической воли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с Путиным

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    НАСА прокомментировало слухи о смертоносном катаклизме в августе 2026 года

    На Западе российский «Циркон» назвали «смертельным приговором» для противника

    Раскрыта новая польза привычной ягоды для жирового обмена в печени

    Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией

    Назван главный фаворит Лиги чемпионов

    На Украине Любовь Успенскую признали угрозой нацбезопасности

    Путину представили нового участника делегации США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok