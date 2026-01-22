Появилось видео кортежа с американской делегацией в Москве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер прибыли в Москву. Видео кортежа с американской делегацией в Москве опубликовал Telegram-канал Shot.

Автомобили с представителями Соединенных Штатов направляются в сторону Кремля из аэропорта Внуково.

Ранее спецпосланник американского лидера рассказал, что Россия и Украина достигли значительного прогресса по урегулированию конфликта. По его словам, переговоры теперь сводятся к обсуждению одного ключевого вопроса, договоренность может быть достигнута при наличии у обеих сторон политической воли.