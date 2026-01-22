Реклама

Экономика
20:02, 22 января 2026Экономика

Предсказано будущее цен на жилье в России

Брокер Ракута: Цены на жилье в России не упадут на 40-50 процентов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Цены на жилье в России не упадут даже на фоне снижения спроса. Будущее рынка недвижимости в стране предсказал ипотечный брокер и риелтор Дмитрий Ракута в беседе с «360.ru».

Специалист отметил, что на фоне изменения условий льготных ипотечных программ россиянам станет сложнее инвестировать в жилье — рыночные ставки по кредитам остаются заградительными для большинства граждан. В этой связи спрос на покупку жилья упадет.

«Количество продаж у застройщиков упадет. Упадут ли цены? Да, они скорректируются, но они не станут глобально низкими, не упадут на 40-50 процентов, как это прогнозировали. Возможно, на каком-то отрезке времени может быть снижение на 20-25 процентов», — спрогнозировал Ракута.

Брокер отметил, что застройщики не смогут сделать большие скидки на новостройки — банки, финансирующие в том числе строительство по своей бизнес-модели, не позволят им опустить цену ниже определенной отметки. Из-за этого рынку первичной недвижимости в стране придется пережить определенный кризис, заключил Ракута.

Ранее новостройкам в России предрекли подорожание до 50 процентов при введении обязательных параметров отделки для всех проектов.

