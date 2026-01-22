Президент Финляндии раскрыл детали урегулирования украинского конфликта

Стубб: ЕС, США и Украина разрабатывают документы по урегулированию конфликта

Европейский союз (ЕС), США и Украина разрабатывают документы по урегулированию конфликта. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб, передает CNN.

«Мы работаем над примерно пятью-семью документами, ключевыми документами, планом из 20 пунктов, гарантиями безопасности, "планом процветания", например», — заявил политик.

Стубб отметил, что настроен оптимистично в отношении мирного процесса по Украине. По его ощущениям, Украина, Соединенные Штаты и Европа теперь находятся «на одной стороне».

Ранее газета Financial Times сообщила, что США отказались подписывать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за желания американской стороны услышать точку зрения Москвы.