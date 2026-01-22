Реклама

22 января 2026Мир

Президент Финляндии рассказал об ужасном сценарии по Гренландии

Стубб: Самого плохого сценария в ситуации с Гренландией удалось избежать
Марина Совина
Фото: IMAGO / Roni Rekomaa / Globallookpress.com

В ситуации с Гренландией есть три сценария развития события, самого плохого из них удалось избежать. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете The Wall Street Journal.

Он уточнил, что речь идет о военном захвате острова. «Безусловно, я не считаю, что ситуация урегулирована, но основное напряжение снято, мы не будем переходить на ужасную стадию», — сказал финский лидер.

Он отметил, что теперь осталось два сценария: плохой, заключающийся в эскалации тарифной войны между Европой и США, и хороший, подразумевающий выход из сложившейся ситуации и начало процесса по обеспечению безопасности в Арктике.

Ранее Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом смог бы решить конфликт вокруг Гренландии. Он назвал это переходом от «дипломатии гольфа к дипломатии сауны».

