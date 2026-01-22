Реклама

21:03, 22 января 2026Забота о себе

Психолог объяснила внезапную популярность фетиша на пускание газов

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Aloha Hawaii / Shutterstock / Fotodom

Фетиш на порно с пусканием газов может брать начало в подростковом возрасте, выразила мнение психолог Ольга Уманова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Статистический анализ, проведенный специалистами платформы контента для фетишистов, показал, что в 2025 году среди россиян самым быстро набирающим популярность жанром стали видео с ролевыми БДСМ-играми, в которых доминирующая личность пускает кишечные газы в лицо подчиняющемуся партнеру. При этом принимающая сторона комментирует запах, благодарит партнера и просит не останавливаться. По словам Умановой, метеоризм в рамках БДСМ может быть элементом унижения, доминирования или сенсорной стимуляции. «Однако не всякий фартинг — это БДСМ. Фартинг может существовать и вне этой парадигмы, как игра, как форма интимной близости между партнерами с особым чувством юмора или эротической символикой», — объяснила специалистка.

Связанные с телесными функциями фетиши, продолжила она, часто возникают в юности через случайные ассоциации. Например, подросток мог испытать сильное возбуждение в момент, когда рядом произошло что-то «стыдное» или необычное (смех, неловкая ситуация, запах). Мозг закрепляет эту связь, позже такой стимул начинает вызывать возбуждение сам по себе, отметила Уманова.

Она также связала интерес к таким практикам с нарушением границ между «стыдным» и «эротическим». Психолог напомнила, что все связанное с функционированием кишечника обычно считается неприличным и сексуализация этих процессов может быть способом преодоления внутреннего запрета, получения контроля над чем-то социально табуированным.

Ранее сексолог Джиджи Энгл рассказала женщинам, как достичь ночного оргазма. Так, она посоветовала перед сном посмотреть порно или послушать эротические аудиозаписи.

