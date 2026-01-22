Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:43, 22 января 2026Путешествия

Раскрыта судьба приехавшего в Азию «распространять ВИЧ» россиянина

Российского блогера депортируют с Филиппин из-за угрозы распространения ВИЧ
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Photostriker / Shutterstock / Fotodom  

Российский блогер Никита Чехов помещен в центр временного содержания Бюро иммиграции на Филиппинах и будет депортирован на родину из-за угрозы распространения ВИЧ. Судьбу россиянина раскрыло агентство Philippine News Agency.

Уточняется, что Чехов был арестован в многоквартирном доме в городе Кесон-Сити из-за снятого им видео, на котором он заявил о планах распространять опасный вирус в стране Азии. «Иностранные граждане, приезжающие на Филиппины с целью посеять панику, проявить неуважение к нашему народу или злоупотребить нашим гостеприимством, нежелательны», — прокомментировал задержание гражданина России комиссар Джоэл Энтони Виадо.

Ранее стало известно, что российский треш-стример Никита Чехов приехал на Филиппины из Китая 15 января. Ролик с ним быстро стал вирусным и спровоцировал гнев и беспокойство среди местного населения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы послали 40 солдат в Гренландию. Зачем?» Зеленский после встречи с Трампом разнес европейцев и пригрозил российскому флоту

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Жестоко надругавшиеся над Знаменами Победы в российском городе получили приговор

    Стали известны подробности о загородном доме Долиной

    В Латвии ответили на вопрос о притеснении представляющих русских партий

    Раскрыта судьба приехавшего в Азию «распространять ВИЧ» россиянина

    Стал известен диагноз Хинштейна после ДТП

    «Калашников» рассказал об успехе на выставке в Абу-Даби

    В сети возмутились новым имиджем 53-летней звезды сериала «Кухня»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok