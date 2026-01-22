Раскрыта судьба приехавшего в Азию «распространять ВИЧ» россиянина

Российского блогера депортируют с Филиппин из-за угрозы распространения ВИЧ

Российский блогер Никита Чехов помещен в центр временного содержания Бюро иммиграции на Филиппинах и будет депортирован на родину из-за угрозы распространения ВИЧ. Судьбу россиянина раскрыло агентство Philippine News Agency.

Уточняется, что Чехов был арестован в многоквартирном доме в городе Кесон-Сити из-за снятого им видео, на котором он заявил о планах распространять опасный вирус в стране Азии. «Иностранные граждане, приезжающие на Филиппины с целью посеять панику, проявить неуважение к нашему народу или злоупотребить нашим гостеприимством, нежелательны», — прокомментировал задержание гражданина России комиссар Джоэл Энтони Виадо.

Ранее стало известно, что российский треш-стример Никита Чехов приехал на Филиппины из Китая 15 января. Ролик с ним быстро стал вирусным и спровоцировал гнев и беспокойство среди местного населения.