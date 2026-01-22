Реклама

Раскрыты подробности переговоров Трампа и генсека НАТО по Гренландии

FT: Трамп и Рютте в ходе переговоров обсуждали статус сил США в Гренландии
Виктория Кондратьева
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе переговоров по вопросу Гренландии обсуждали статус американских войск на острове. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times (FT).

«Трамп и глава НАТО говорили о том, как договор 1951 года (Соглашение об обороне Гренландии — прим. «Ленты.ру») может лучше защитить статус американских военных сил, размещенных на острове», — сообщает издание.

По словам источников FT, Трамп и Рютте также обсудили способы увеличения американских инвестиций в Гренландию и предоставления Вашингтону потенциального права вето на возможные проекты России и Китая на датской автономной территории. Один из собеседников газеты отметил, что статус британских баз на Кипре может стать моделью для укрепления американского присутствия на острове.

Ранее Трамп заявил, что не может представить войну США и НАТО из-за Гренландии. Он также признал, что не собирается вводить пошлины против стран альянса, поскольку в вопросе принадлежности острова появились «контуры сделки».

