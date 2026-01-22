Реклама

11:18, 22 января 2026

Родители рассказали о напавшем на российскую школу сыне

Родители заявили, что напавший на школу в Нижнекамске сын не жаловался ни на что
Любовь Ширижик
Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Напавшего на лицей в Нижнекамске 13-летнего подростка вместе с родителями увезли в отдел полиции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Там родители рассказали, что сын не жаловался на проблемы в школе или на одноклассников. Мальчик учится хорошо.

Между тем известно, что он давно готовился к нападению, обсуждал план преступления в соцсетях и тематических чатах. В переписках сохранилось его сообщение «Я хоть 1 сентября могу пойти с молотком и с ножом, но с огнестрелом будет легче». Он заранее раздобыл атрибутику, арсенал. А перед нападением сфотографировался в маске и с ножом, а снимками поделился в чате с одноклассниками. Ранее он выкладывал видео с нападениями на школы и насмехался над религией.

Утром 22 января школьник пришел в лицей, встретил уборщицу, которая попыталась его остановить. Он выстрелил из сигнального пистолета, ранил в руку 53-летнюю вахтершу. Она в больнице. Причиной нападения называют конфликт с одноклассниками.

Возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство и халатность.

