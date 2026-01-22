Россиян призвали не смешивать антифризы

Химик Дорохов: Смешивать разные антифризы опасно для двигателя

Смешение различных марок антифризов в системе охлаждения автомобиля может быть опасно для двигателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Он объяснил, что основу всех охлаждающих жидкостей составляют вещества, предотвращающие замерзание (этиленгликоль, пропиленгликоль или их смесь), и вода. Большое значение имеют специальные защитные добавки. Антифризы могут отличаться по комбинации этих защитных добавок: несовместимость компонентов проявляется уже в течение первых 10-15 минут работы двигателя.

При смешивании некоторых составов может образоваться нерастворимый осадок, который приведет к засорению каналов радиатора и двигателя. Также смешение антифриза может привести к образованию агрессивных кислот и солей, способствующих коррозии.

Эксперт посоветовал использовать только один тип антифриза и проводить полную замену охлаждающей жидкости каждые 60-80 тысяч километров пробега или через 3 года.

