13:28, 22 января 2026Забота о себе

Россиян призвали обзавестись шестью полезными утренними привычками

Врач Ивашков: Утренняя гимнастика снижает риск болезней сердца на 20 процентов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Онколог Владимир Ивашков призвал россиян обзавестись шестью полезными для здоровья привычками по утрам. Их он перечислил в Telegram-канале.

По словам Ивашкова, утро нужно начинать со стакана теплой воды натощак. Жидкость разжижает кровь, улучшает пищеварение, ускоряет обмен веществ и, согласно исследованиям ученых, снижает риск развития хронических заболеваний на 18 процентов. Также, продолжил врач, стоит выделить утром 10 минут на легкую гимнастику, чтобы повысить уровень энергии, укрепить иммунитет и уменьшить вероятность возникновения болезней сердца на 20 процентов.

Утренний контрастный душ — третья привычка, рекомендованная специалистом. Он улучшает кровообращение, ускоряет восстановление мышц после физических нагрузок и сокращает мышечную усталость на 25 процентов. Кроме того, в меню первого приема пищи лучше включить ягоды. Они защищают клетки от окислительного стресса и снижают риск развития сердечных заболеваний на 15 процентов, пояснил доктор.

К другим полезным утренним привычкам Ивашков отнес прием витамина D после завтрака, дефицит которого ассоциируется с повышенным риском развития остеопороза и некоторых видов рака, и прослушивание коротких образовательных материалов для поддержки мозговой активности.

Ранее невролог Наталья Жарова рассказала, как снизить риск развития деменции. Для этого, считает она, важно контролировать артериальное давление.

