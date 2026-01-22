Россиян вновь призвали воздержаться от поездок в Иран

Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в Иран на фоне протестов

Российских граждан вновь призвали воздержаться от поездок в Иран на фоне протестных акций в исламской стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

Во время брифинга Захарова также напомнила соотечественникам, что в Иране не следует осуществлять фото- и видеосъемку военных и правительственных объектов, кроме того, необходимо выполнять требования местных правоохранительных органов и спецслужб.

28 декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, особенно тяжелые столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе страны — в городах Малекшахи, Керманшах и Лордеган.

Ранее сообщалось, что россияне массово заинтересовались поездками в Иран. Турпоток в Исламскую Республику за последние два года вырос в три раза.