Россиянин стал моделью Prada благодаря видео в детских шортах

Россиянин Вячеслав Никитин стал моделью Prada из-за видео в детских шортах

Российский манекенщик Вячеслав Никитин попал на показ итальянского бренда Prada в Милане благодаря видео в необычном наряде. Комментарий основательницы модельного агентства Lumpen Авдотьи Александровой на данную тему появился в Telegram-канале журналистки Ксении Собчак.

Александрова отметила, что после получения запроса от кастинг-директора марки они сняли впоследствии ставшее вирусным дефиле Никитина. Так, он позировал в шортах из детского отдела при температуре 12 градусов по Цельсию.

Затем 21-летний манекенщик принял участие в видеоконференции со вторым креативным директором Prada Рафом Симонсом, после чего отправился на кастинг вживую. «Он [кастинг] прошел отлично, но мы с командой заранее не радуемся, пока не увидим модель на подиуме в прямом эфире шоу, так как снять лук с показа могут в любую секунду, и тогда выход модели тоже отменят», — объяснила Александрова.

Ранее в январе сообщалось, что россияне стали манекенщиками на показе Prada в Милане.