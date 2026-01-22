К берегу пляжа в Европе приплыло разложившееся человеческое тело

Cronica Balear: На пляже Кала-Агулла в Испании обнаружили человеческое тело

Разложившееся человеческое тело приплыло к берегу популярного туристического пляжа в Европе. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

Во вторник, 20 января, отдыхающий на пляже Кала-Агулла, Испания, мужчина обнаружил труп в воде. О находке он сообщил экстренным службам, которые эвакуировали тело в Институт судебной медицины.

Установить личность расставшегося с жизнью пловца не удалось. Основная гипотеза следователей заключается в том, что останки могут принадлежать иммигранту, упавшему с лодки. На данный момент проводятся ДНК-тесты.

