Путешествия
20:01, 22 января 2026

К берегу пляжа в Европе приплыло разложившееся человеческое тело

Cronica Balear: На пляже Кала-Агулла в Испании обнаружили человеческое тело
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lubo3908 / Shutterstock / Fotodom

Разложившееся человеческое тело приплыло к берегу популярного туристического пляжа в Европе. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

Во вторник, 20 января, отдыхающий на пляже Кала-Агулла, Испания, мужчина обнаружил труп в воде. О находке он сообщил экстренным службам, которые эвакуировали тело в Институт судебной медицины.

Установить личность расставшегося с жизнью пловца не удалось. Основная гипотеза следователей заключается в том, что останки могут принадлежать иммигранту, упавшему с лодки. На данный момент проводятся ДНК-тесты.

Ранее пассажир самолета попытался сесть на рейс в Европе с телом жены. Однако сотрудники аэропорта заметили, что женщина не дышит.

