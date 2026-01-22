Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:40, 22 января 2026Путешествия

Российская авиакомпания получила миллиард рублей после посадки самолета в поле

«Уральские авиалинии» получили миллиард рублей после посадки самолета в поле
Алина Черненко

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила страховые выплаты в размере более миллиарда рублей после посадки самолета в поле в Новосибирской области в сентябре 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документе говорится, что в настоящий момент страховая компания заплатила российскому перевозчику 13,3 миллиона долларов и 20,8 миллиона рублей. Тем временем ущерб, по версии следствия, оценивается в 118,9 миллиона рублей.

Уточняется, что из-за столкновения лайнера с землей были повреждены створка ниши шасси, три лопатки двигателя, колеса и тормоза. Однако представители защиты настаивают на том, что экспертизу для определения размера ущерба вообще не проводили, а в летно-технической экспертизе для установления причин инцидента участвовало некомпетентное лицо.

Ранее пилоту Сергею Белову, посадившему Airbus A320 с пассажирами в поле в Новосибирской области, предъявили исковое требование на сумму в 118,9 миллиона рублей.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на пшеничное поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года. На борту находились 167 человек, все остались живы. Вскоре после произошедшего летчиков попросили уволиться. Еще через некоторое время второго пилота Эдуарда Семенова признали негодным к полетам, а Белов стал главным обвиняемым по делу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Известный ахматовец посвятил пост в блоге разложившемуся телу бойца ВСУ

    Россиянин ушел на СВО сразу по достижении 18-летия и попал на видео

    Уволенный из московской фирмы россиянин нашел способ отомстить

    Страна БРИКС довела импорт рыбы в Россию до десятилетнего максимума

    Звезда «Полицейского с Рублевки» назвал неожиданный способ похудения

    Кремль отказался комментировать переговоры с США по Украине

    Напавший на российскую школу подросток пострадал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok