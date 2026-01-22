Российский пилот посадил самолет в поле и спас 167 человек. Теперь с него требуют 118 миллионов рублей

Пилоту Сергею Белову, посадившему самолет с пассажирами на борту в поле в Новосибирской области, предъявили многомиллионный иск. Его сумма составляет 118,9 миллиона рублей.

Как считает экспертиза, именно на такую сумму воздушное судно получило повреждения в результате произошедшего. В частности, исследования показали, что у лайнера повреждена правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, шесть колес и четыре тормоза.

При этом защита пилота настаивает на некорректном проведении экспертизы. Так, адвокат обратил внимание, что в материалах дела нет мотивированного документального подтверждения размера ущерба.

Россия. Новосибирская область. Командир воздушного судна "Уральских авиалиний" пилот Сергей Белов, совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой. Фото: ТГ «Уральских авиалиний» / ТАСС

Пилоты посадили самолет в поле и спасли 167 человек

Инцидент с посадкой пассажирского Airbus A320, выполнявшего рейс из Сочи в Омск, произошел 12 сентября 2023 года. Перед посадкой в аэропорту прибытия сработала электронная сигнализация о низком уровне жидкости в одной из гидросистем. При отказе гидравлической системы у самолета не работают тормозящие заслонки на крыльях. Позже выяснилось, причиной неисправности гидросистемы стал разрыв некачественного гидравлического шланга. В надежде на изменение ситуации пилоты ушли на второй круг, но проблема не исчезла. Тогда было принято решение лететь в Новосибирск, так как в аэропорту Омска могло не хватить длины взлетно-посадочной полосы и лайнер на полной скорости мог вылететь за ее пределы.

Во время полета в Новосибирск летчики поняли, что расход топлива слишком большой. По словам Белова, причиной этого стали незакрывшиеся створки шасси и сильное ухудшение погодных условий, что привело к увеличению расхода топлива. Стало ясно, что до аэропорта лайнер не дотянет, а возвращаться в Омск уже было поздно. Желая спасти жизни людей (на борту находилось 167 человек: 161 пассажир, в том числе 23 ребенка, и 6 членов экипажа), летчики решили посадить самолет на площадку, подобранную с воздуха. Ей оказалось пшеничное поле.

В результате все находившиеся на борту люди остались живы. Пассажирам выплатили свыше 15 миллионов рублей в качестве компенсации. Некоторые из них не стали обращаться за деньгами, зная о такой возможности.

31.01.2025 Рабочие распиливают фюзеляж самолета "Уральских авиалиний" Airbus А320 RA-73805, совершившего осенью 2023 года аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Участники пленарного заседания Восточного экономического форума, на котором выступил президент России Владимир Путин, аплодировали экипажу самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», а СМИ называли пилотов героями. Однако вскоре летчиков попросили уволиться. Еще через некоторое время второго пилота Эдуарда Семенова признали негодным к полетам, а Белов стал главным обвиняемым по делу.

Пилот рассказал о многочисленных нарушениях, допущенных при расследовании

Изначально Сергей Белов проходил в деле, возбужденном по факту посадки лайнера в поле, в качестве свидетеля и давал показания. Однако за месяц до окончания расследования он перешел из свидетеля в обвиняемые. Как сообщила старший помощник руководителя Восточного Межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Ольга Завьялова, согласно проведенному Росавиацией расследованию и заключению судебной летно-технической экспертизы погодные условия и состояние взлетно-посадочной полосы аэропорта города Омска позволяли совершить посадку воздушного судна с учетом возникшей технической неисправности. Белова обвинили в том, что он принял неверное решение лететь в Новосибирск.

В эксклюзивном интервью «Ленте.ру» Белов рассказал о многочисленных нарушениях, допущенных при расследовании. По его словам, следователи провели свою работу «необъективно и с явным обвинительным уклоном».

Например, следствие не приобщило в качестве вещдоков по делу об аварийной посадке Airbus А320 его «черные ящики» — бортовые регистраторы полетной информации. Кроме того, не были приобщены к делу поврежденные детали и агрегаты самолета, а также документы, подтверждающие сумму ущерба, и страховые выплаты, полученные авиакомпанией, — хотя это важнейшие доказательства Сергей Белов пилот

Также летчик указал, что летно-техническая экспертиза за счет бюджетных средств была произведена частным «экспертом», который, по его словам, является некомпетентным лицом и не имеет права пилотировать даже самый маленький реактивный пассажирский самолет. Защита Белова подавала ходатайства, однако ответы на них получила после поступления уголовного дела в суд.

В сентябре 2025 года сообщалось, что срок давности по делу пилота Белова истекает.