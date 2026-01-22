Реклама

Российские войска начали наступление западнее Красноармейска

ВС России продвинулись у Гришино западнее Красноармейска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий начали наступление на западе от Красноармейска (украинское название — Покровск) и продвинулись у села Гришино. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики атакуют западнее Покровска», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что, по некоторым данным, российским войскам удалось войти в само Гришино, которое служит важным логистическим центром Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новое украинское наступление. По его словам, Украина неспособна одержать победу, воюя только в обороне.

