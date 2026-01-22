Российский боец показал уничтожение опорника ВСУ от первого лица

Российский военный снял на видео уничтожение опорника ВСУ противотанковой миной

Российский военнослужащий показал от первого лица уничтожение опорника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области противотанковой миной. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Работайте, Братья!»

Видео было снято на нашлемную камеру бойца. Видно, как штурмовик под автоматным огнем прикрывающих его сослуживцев подбирается к строению, забрасывает туда переделанную ТМ-62, после чего убегает.

Спустя непродолжительное время раздается мощный взрыв. Командир военного по рации прокомментировал поступок словом «Красавчик!»

Ранее обозреватель Forbes Викрам Миттал объяснил, что советские противотанковые ТМ-62 за счет доступности стали универсальным оружием в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Мину используют для сброса с тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также применяют в роли носимого заряда, который забрасывают в занятые противником строения в ходе штурмов.