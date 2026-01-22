Российский фигурист-участник Олимпиады-2026 заявил о недосягаемости соперника из США

Российский фигурист Гуменник заявил о недосягаемости Малинина из США

Российский фигурист Петр Гуменник, приглашенный для выступления на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, оценил уровень соперников. Об этом сообщает Sport24.

Россиянин выделил представителя США Илью Малинина. «Сейчас он, конечно, выглядит недосягаемым. Но это никак, пожалуй, не влияет на мою подготовку, потому что я уже все равно нашел свой оптимальный контент», — заявил Гуменник.

Фигурист добавил, что в его виде спорта случается всякое. «Нужно быть готовым катать как можно чище, набирать как можно больше баллов», — заявил Гуменник.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля. Гуменник будет единственным представителем сборной России в мужском одиночном катании. Малинин выиграл два последних чемпионатах мира, в которых не участвовали россияне.