05:05, 22 января 2026Забота о себе

Секс-коуч предложила парам необычный метод улучшения интимной жизни

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Аннабель Найт предложила парам использовать необычный метод для улучшения интимной жизни. Ее рекомендацию опубликовало издание Metro.

По словам специалистки, метод разогревания пениса — это интимное взаимодействие, при котором мужчина проникает в партнершу вагинально, орально или анально и остается там без движения. «Разогрев полового члена — это не половой акт или прелюдия к нему, не остановка перед возобновлением секса. Он направлен на создание близости, комфорта и эмоциональной связи», — объяснила коуч, призвав рассматривать такую практику как более интимное, физическое продолжение объятий или ласк.

Для обоих партнеров, продолжила Найт, такая практика может быть успокаивающей и заземляющей. «Физическое тепло и мягкость могут обеспечить комфорт и спокойствие без обычных ожиданий от полового акта или оргазма. Нет ни давления, ни определенной цели — просто возможность разделить физическую и эмоциональную близость в спокойной обстановке», — подчеркнула специалистка.

По ее словам, у этой практики есть два золотых правила: неподвижность и расслабление. Соединившись, вы просто отдыхаете. «Основное внимание уделяется не движениям или приближению к оргазму, а тому, чтобы делиться теплом и удерживать ощущение близости, насколько это возможно. Некоторые пары используют это как способ заснуть вместе, другие — во время объятий после секса», — заключила Найт.

Ранее врач скорой помощи Мартина Амбарджиева рассказала о самых распространенных травмах во время секса. По ее словам, в большинстве случаев за медицинской помощью обращаются из-за перелома полового члена, потерянных презервативов или кровотечений после полового акта.

