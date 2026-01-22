Реклама

Силовые структуры
17:43, 22 января 2026Силовые структуры

Шесть сотрудников энергетической компании попали под следствие за подключение объекта

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге задержали шесть сотрудников энергетической компании. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, замначальника Сертоловского района электрических сетей и еще трое сотрудников подозреваются в получении взятки. Кроме того, два уголовных дела возбуждены в отношении коммерсантов по факту дачи взятки и посредничестве.

По данным следствия, заместитель начальника в период с февраля по апрель 2025 года получил через посредника взятку в размере 350 тысяч рублей за ускорение установки приборов учета на одном из объектов.

Другие сотрудники получили от 190 тысяч до 432 тысяч рублей за ускорение процедур и оказание помощи в подключении.

В результате задержаны шесть сотрудников энергетической компании.

