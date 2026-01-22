Реклама

22:46, 22 января 2026

Слуцкий назвал Зеленского «политическим шакалом»

Слуцкий заявил, что Зеленский публично унизил своих европейских спонсоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский почувствовал кураж от встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и публично унизил своих европейских спонсоров. К такому выводу пришел глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Так политик прокомментировал слова Зеленского о слабости Европы и об отсутствии у нее готовности делать серьезные шаги.

«Зеленский, как настоящий политический шакал, публично унизил своих европейских спонсоров на кураже от встречи с Трампом», — подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что украинский лидер обесценил поддержку со стороны ЕС и заявил, что никакие гарантии безопасности не будут работать без Соединенных Штатов. По словам Слуцкого, Зеленскому давно «указали бы на дверь, если бы у европейцев было больше достоинства».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на переговорах по миру на Украине, которые проходят в Давосе, пока не удалось договориться о территориальных вопросах. До этого Зеленский заявил, что живущему на деньги Европы премьеру Венгрии Виктору Орбану, который предает ее интересы, следует дать подзатыльник. Он также выразил уверенность, что таким Викторам следует переехать в Москву.

