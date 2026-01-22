Сообщения об отправке тяжелораненых бойцов СВО в недостроенный центр оказались фейком

Документ об отправке тяжелораненых бойцов в центр в Кузбассе оказался поддельным

В группах в соцсетях и каналах в мессенджере в Telegram появились сообщения, что Минобороны России отправляет тяжелораненых бойцов в недостроенный профильный реабилитационный центр для ветеранов и участников СВО в Кузбассе. В качестве доказательств был прикреплен скриншот якобы настоящего документа с соответствующим поручением. Также в постах утверждалось, что это делается вместо открытия новых госпиталей.

Сам скриншот содержал ряд ошибок как в написании должностей, так и нарушался официальный стиль, который используется в составлении официальных документов. Во-первых, Дмитрий Тришкин, которому направлялось поручение, в тексте был указан как генерал-майор, в действительности он является государственным советником Российской Федерации 2-го класса. В визе Леонида Горнина, которым якобы подписывался этот документ, также была ошибка в сокращенном описании должности («Первый заместитель министра»), хотя в официальных документах необходимо ее прописывать полностью — первый заместитель министра обороны Российской Федерации. Также обращение в документе начиналось со слов «Уважаемый Дмитрий Вячеславович!», что по правилам документооборота не применимо в случае постановки задач подчиненным. Помимо этого, сам документ был «мыльным» — плохо читались печати и подписи.

К тому же реабилитационный центр, о котором написали в соцсетях и каналах, на самом деле еще не открыт. Как рассказывал летом прошлого года губернатор Кузбасса Илья Середюк, строительство реабилитационного центра для участников специальной военной операции в Кемерово завершится в конце 2026 года. «Ведутся работы по кирпичной кладке стен, внутренней отделке, монтажу внутренних и внешних инженерных сетей, также производится монтаж воздуховодов и шахт лифтов, параллельно наносится огнезащита на металлоконструкции. В мастерской протезов забиты пробные сваи, проводятся испытания. Общая строительная готовность составляет 30 процентов», — рассказывал тогда Середюк.

Утверждения о том, что в России не открываются новые госпитали, также недостоверны. Например, в Мирном Архангельской области открылся новый военный госпиталь в конце декабря 2025 года, а в октябре 2023 года новый современный военный госпиталь на 150 коек открылся в Дагестане, в мае в Краснознаменске также сдали новый корпус филиала госпиталя им. Вишневского.

Сообщения о том, что Минобороны России отправляет тяжелораненых бойцов в недостроенный профильный реабилитационный центр для ветеранов и участников СВО в Кузбассе, не соответствуют действительности.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».