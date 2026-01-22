Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:10, 22 января 2026Россия

Сотрудникам МЧС пришлось пешком добираться до пожара в Подмосковье

«112»: Сотрудникам МЧС пришлось пешком добираться до пожара в деревне Сапроново
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

В многоэтажном доме в деревне Сапроново Московской области произошел пожар, а чтобы потушить его, сотрудникам МЧС пришлось пешком добираться до места, сообщает Telegram-канал «112».

Спасатели не могли подъехать к месту возгорания из-за припаркованных на дороге автомобилей. По словам местных жителей, они неоднократно жаловались на проблему парковок в различные инстанции, но все безуспешно.

Подробной информации о пожаре не поступало, информации о пострадавших нет.

Ранее «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России по Архангельской области сообщили о задержании серийного поджигателя домов. В результате пожаров пострадали четыре человека, среди которых были двое малолетних детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с Путиным

    В России криптовалюты официально признали имуществом. Что это значит для владельцев крипты

    Россияне платят десятки миллиардов за проезд по платным дорогам. Они могут снова подорожать

    Министр энергетики Украины назвал самый тяжелый день для республики

    Опубликовано видео уничтожения техники и бойцов ВСУ FPV-дронами

    Фицо сравнил ЕС с массажным салоном

    Украинцам посоветовали собрать чемоданы и запастись водой

    В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

    Кортеж Уиткоффа и Кушнера прибыл в Кремль

    Стало известно о запуске на Украину более 600 БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok