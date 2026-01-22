Сотрудникам МЧС пришлось пешком добираться до пожара в Подмосковье

«112»: Сотрудникам МЧС пришлось пешком добираться до пожара в деревне Сапроново

В многоэтажном доме в деревне Сапроново Московской области произошел пожар, а чтобы потушить его, сотрудникам МЧС пришлось пешком добираться до места, сообщает Telegram-канал «112».

Спасатели не могли подъехать к месту возгорания из-за припаркованных на дороге автомобилей. По словам местных жителей, они неоднократно жаловались на проблему парковок в различные инстанции, но все безуспешно.

Подробной информации о пожаре не поступало, информации о пострадавших нет.

Ранее «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России по Архангельской области сообщили о задержании серийного поджигателя домов. В результате пожаров пострадали четыре человека, среди которых были двое малолетних детей.