22:11, 21 января 2026

Спецпосланник Трампа призвал Вучича выбрать правильный путь

Фото: Tom Brenner / Reuters

Европейские страны находятся в беде в связи с экономической политикой, которую проводит Брюссель. С таким заявлением выступил спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл, посвятив данной теме пост в социальной сети Х.

По его словам, в Евросоюзе «душат» экономики стран, входящих в состав объединения, а уровень инноваций при этом остается крайне плачевным. «Компании внутри Европы не растут. [Президент Сербии Александр] Вучич должен идти по пути США, а не по европейскому пути», — отметил Гренелл.

Между тем в среду, 21 января, на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе лидер Сербии Александр Вучич в беседе с госсекретарем США Марком Рубио подчеркнул, что между Белградом и Вашингтоном продолжается укрепление хороших взаимоотношений.

Ранее стало известно, что Венгрия вступит в «Совет мира», за создание которого взялся глава Белого дома Дональд Трамп. Подписание соответствующих документов должно пройти на уровне глав государств.

