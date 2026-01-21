Реклама

Страна ЕС пообещала вступить в «Совет мира» Трампа

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия планирует подписание документов о присоединении Будапешта к «Совету мира», за создание которого взялся глава Белого дома США Дональд Трамп. О вхождении европейской страны в состав международной структуры объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам политика, в четверг ему нужно быть в Давосе, чтобы провести встречу с лидером Соединенных Штатов. В ее рамках Орбан и Трамп должны подписать окончательную бумагу о присоединении Венгрии к организации. «На сегодняшнем заседании правительства я был уполномочен подписать этот документ», — отметил премьер-министр.

Между тем Орбан подчеркнул, что после запланированных переговоров с Трампом он отправится в Брюссель. Там должен состояться внеочередной саммит стран Европейского союза (ЕС).

Ранее политический директор венгерского премьера Балаж Орбан заявил, что Венгрия останется надежным партнером России, Китая и Соединенных Штатов. Как сообщало издание The Wall Street Journal (WSJ), созданный американским лидером «Совет мира» стал попыткой Дональда Трампа диктовать условия на глобальном уровне. Аналитики предположили, что Китай, Россия, Франция и Великобритания, которые обладают правом вето в Совете Безопасности ООН, вряд ли будут намерены заменить этот орган «Советом мира».

