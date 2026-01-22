Реклама

США стали считать злодеем

Politico: Европа стала считать, что США — злодей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

В столицах европейских стран стали считать американских коллег злодеями. Об этом пишет журнал Politico.

«Это оценка преобладает почти во всех столицах Европы», — отмечает издание.

Как указал в разговоре с Politico неназванный европейский дипломат, после объявления президентом США Дональдом Трампом пошлин против стран Европы за отказ согласиться с присоединением Гренландии к Соединенным Штатам этот раскол «стал реальным».

Ранее Трамп заявил, что не может представить себе сценария, при котором Штаты будут воевать с НАТО из-за Гренландии. По словам американского лидера, он также не собирается вводить против стран НАТО пошлины, поскольку в вопросе принадлежности острова появились «контуры сделки».

