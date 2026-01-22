США уличили в подготовке переворота на Кубе

WSJ: США ищут людей в правительстве Кубы, чтобы поменять власть до конца года

Администрация президента США Дональда Трампа начала искать людей в правительстве Кубы, чтобы добиться смены власти в стране до конца года. О подготовке переворота сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Воодушевленная свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, администрация Трампа ищет приближенных к кубинскому правительству лиц, которые могли бы помочь со свержением коммунистического режима к концу года», — указано в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что Куба находится в «очень плохом» состоянии и никто не может точно сказать, что произойдет с ее экономикой в будущем. Он допустил удары по стране, а также пошутил, что госсекретарь Марко Рубио отлично подходит как новый глава Кубы.