18:01, 22 января 2026

Стало известно о возможности США «отключить» датские F-35

MWM: США могут отключить датские истребители F-35 от систем ALIS и ODIN
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup via Reuters

США на фоне ситуации вокруг Гренландии могут отключить датские истребители пятого поколения F-35 производства американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin от систем Autonomic Logistics Information System (ALIS) Operational Data Integrated Network (ODIN), отвечающих за эксплуатацию, техническое обслуживание, обучение и цепочку поставок комплектующих для данных боевых самолетов. Об этом стало известно изданию Military Watch Magazine (MWM).

Журнал отмечает, что системы ALIS и ODIN напрямую связаны с корпорацией Lockheed Martin, а отключение самолетов F-35 от них может быть «особенно эффективным способом выведения из строя истребителей, используемых иностранными заказчиками».

«Известно, что только Великобритания и Израиль имеют достаточный доступ к исходному коду F-35, чтобы управлять самолетом со значительной степенью автономности, при этом Соединенные Штаты в обоих случаях первоначально крайне неохотно предоставляли этот доступ», — говорится в публикации.

Там отмечается, что «Вашингтон, вероятно, будет стремиться избежать необходимости вывода из строя F-35, поскольку это может подорвать интерес к этим самолетам со стороны зарубежных стран, которые демонстрируют лидирующие позиции на мировых рынках».

Ранее MWM заметил, что Королевские военно-воздушные силы Дании полностью отказались от истребителей четвертого поколения F-16 в пользу самолетов пятого поколения F-35.

Тогда же журнал рассказал, что США использовали датские истребители пятого поколения F-35 против России.

