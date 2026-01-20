MWM: Дания полностью отказалась от истребителей F-16 в пользу F-35

Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Дании полностью отказалась от истребителей четвертого поколения F-16 в пользу самолетов пятого поколения F-35, пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, страна стала третьей в мире, ВВС которой полностью перешли на истребители нового поколения. Ранее это сделала Норвегия (2022 год) и Нидерланды (2024-й). «Все три страны были партнерами в программе F-35 и закупили F-35A для замены своих небольших парков истребителей четвертого поколения F-16 времен холодной войны», — говорится в публикации.

Журнал напоминает, что датские F-16 принимали участие во множестве боевых операций, возглавляемых США, в частности, поддержке бомбардировок Югославии в 1999 году, мероприятиях в Афганистане в 2002-2003 годах и операции в Ливию в 2011 году. «Самолеты также были развернуты в странах Балтии для проведения операций по патрулированию воздушного пространства вблизи российской территории», — напоминает издание.

MWM напоминает, что ВВС Дании располагали одним из старейших парков F-16 общей численностью 77 истребителей, часть которых была передана Аргентине и Украине.

В январе журнал заметил, что российский истребитель Су-35 существенно превосходит поставленные Киеву самолеты F-16 и Mirage.