12:48, 22 января 2026Россия

Стало известно об издевательствах над пенсионерами в российском нелегальном пансионате

Kras Mash: В Красноярске в нелегальном пансионате издевались над пенсионерами
Алан Босиков
Кадр: Telegram-канал Kras Mash

В Красноярске в нелегальном пансионате издевались над пенсионерами. Об этом рассказала Telegram-каналу Kras Mash бывшая сотрудница.

По ее словам, пожилых людей удерживают незаконно в помещении, скрывающемся за вывеской «Спортзал». Россиянка утверждает, что постояльцы подвергаются унижениям и избиению.

Собеседница канала рассказала, что однажды, придя на работу, увидела синяки на пожилой женщине. На вопрос о том, что случилось, сотрудники — бывшие коллеги горожанки — сослались на несчастный случай. Женщина тогда якобы вызвала полицию, однако пансионат продолжает работать, несмотря на написанное ею заявление.

Ранее в Красноярском крае выявили еще один нелегальный пансионат для пенсионеров и людей с инвалидностью. Там постояльцев избивали и заставляли принимать снотворное. Владелица заведения стала фигуранткой уголовного дела.

