Стратегию Трампа по Гренландии сравнили с блюдом мексиканской кухни

Политолог Асафов: Трамп может объявить отличной сделкой все, что угодно

Вопрос о судьбе Гренландии до сих пор остается открытым, потому что президент США Дональд Трамп может назвать отличной сделкой все, что угодно, считает политолог Александр Асафов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о сравнении стратегии Трампа с блюдом мексиканской кухни.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. Об этом он заявил в ходе общения с репортерами.

Эксперт указал, что США могут получить некоторые участки Гренландии для организации арктических баз наподобие того, как Британия арендует территорию на Кипре под свои военные площадки. Асафов считает, что сейчас остров находится в середине очень больших недомолвок, где с одной стороны — опять «большая сделка», а с другой — четкое несогласие в открытой форме.

«Я предлагаю не делать прогнозов, потому что Трамп может объявить отличной сделкой все, что угодно, даже любые переговоры без результатов. Американские брокеры употребляют термин "TACO". T-A-C-O, которым комментируют все подвижки фондового рынка после резких экономически содержательных заявлений Трампа. Они это расшифровывают не как блюдо мексиканской кухни — тако, а как Trump always chicken out, то есть "Трамп обязательно сдаст назад"», — объяснил эксперт.

Асафов дополнил, что американский лидер в таких случаях повышает ставки, но потом достигает каких-то иных консенсусных условий или не достигает вовсе. Эту бизнес-стратегию политолог предложил транслировать на анализ ситуации вокруг Гренландии.

Ранее американский лидер назвал встречу с генсеком НАТО в Давосе продуктивной. «Мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии», — отметил он.