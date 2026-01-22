Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:31, 22 января 2026МирЭксклюзив

Стратегию Трампа по Гренландии сравнили с блюдом мексиканской кухни

Политолог Асафов: Трамп может объявить отличной сделкой все, что угодно
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Вопрос о судьбе Гренландии до сих пор остается открытым, потому что президент США Дональд Трамп может назвать отличной сделкой все, что угодно, считает политолог Александр Асафов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о сравнении стратегии Трампа с блюдом мексиканской кухни.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. Об этом он заявил в ходе общения с репортерами.

Эксперт указал, что США могут получить некоторые участки Гренландии для организации арктических баз наподобие того, как Британия арендует территорию на Кипре под свои военные площадки. Асафов считает, что сейчас остров находится в середине очень больших недомолвок, где с одной стороны — опять «большая сделка», а с другой — четкое несогласие в открытой форме.

«Я предлагаю не делать прогнозов, потому что Трамп может объявить отличной сделкой все, что угодно, даже любые переговоры без результатов. Американские брокеры употребляют термин "TACO". T-A-C-O, которым комментируют все подвижки фондового рынка после резких экономически содержательных заявлений Трампа. Они это расшифровывают не как блюдо мексиканской кухни — тако, а как Trump always chicken out, то есть "Трамп обязательно сдаст назад"», — объяснил эксперт.

Асафов дополнил, что американский лидер в таких случаях повышает ставки, но потом достигает каких-то иных консенсусных условий или не достигает вовсе. Эту бизнес-стратегию политолог предложил транслировать на анализ ситуации вокруг Гренландии.

Ранее американский лидер назвал встречу с генсеком НАТО в Давосе продуктивной. «Мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Названо число ставших Героями России за время СВО военнослужащих

    Американец научил ворон атаковать сторонников Трампа

    Раскрыт арсенал напавшего на российский лицей подростка

    Раскрыто лучшее место жительства для здоровья сердца и сосудов

    Уиткофф раскрыл планы после переговоров в Москве

    Опытный путешественник прилетел в Таиланд, вышел на связь с семьей и пропал без вести

    Названа причина нападения семиклассника на российскую школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok