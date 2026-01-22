Реклама

22:18, 22 января 2026

Сырский раскрыл «наиболее критиную» нужду Украины

Сырский: Наиболее критично Украина нуждается в укреплении воздушного щита
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский на заседании Совета Украина — Нато раскрыл перед начальниками генштабов стран альянса, в чем республика нуждается наиболее критично. Он опубликовал эту информацию в Telegram-канале.

«Проинформировал коллег о том, что наиболее критичной для Украины является необходимость укрепления воздушного щита», — написал украинский главком.

Кроме того, Сырский назвал обстановку на передовой «сложной». Он отметил, что в республике наблюдается острая нехватка средств противовоздушной обороны (ПВО), из-за этого нет возможности защитить объекты критической инфраструктуры. Он также перечислил вооружения, которые необходимы ВСУ.

