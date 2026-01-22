Реклама

00:08, 22 января 2026

Теннисистка Андреева объяснила нежелание менять гражданство

Теннисистка Мирра Андреева заявила, что не задумывалась о смене гражданства
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Su / Reuters

Первая ракетка России Мирра Андреева объяснила нежелание менять спортивное гражданство. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что даже не задумывалась об этом, несмотря на примеры соотечественниц вроде Дарьи Касаткиной и Анастасии Потаповой. Она подчеркнула, что продолжит играть так же, как и раньше, поскольку никаких предложений по смене гражданства не получала.

Андреева также отметила отсутствие дополнительного давления из-за отсутствия флага или политической обстановки. Она добавила, что сосредоточена исключительно на улучшении своей игры на корте.

Ранее Андреева вышла в третий круг Australian Open-2026. В матче второго круга, который прошел в среду, 21 ноября, россиянка победила представительницу Греции — 53-ю ракетку мира Марию Саккари.

