Теннисистка Андреева объяснила нежелание менять гражданство

Теннисистка Мирра Андреева заявила, что не задумывалась о смене гражданства

Первая ракетка России Мирра Андреева объяснила нежелание менять спортивное гражданство. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что даже не задумывалась об этом, несмотря на примеры соотечественниц вроде Дарьи Касаткиной и Анастасии Потаповой. Она подчеркнула, что продолжит играть так же, как и раньше, поскольку никаких предложений по смене гражданства не получала.

​

Андреева также отметила отсутствие дополнительного давления из-за отсутствия флага или политической обстановки. Она добавила, что сосредоточена исключительно на улучшении своей игры на корте.

Ранее Андреева вышла в третий круг Australian Open-2026. В матче второго круга, который прошел в среду, 21 ноября, россиянка победила представительницу Греции — 53-ю ракетку мира Марию Саккари.