Россиянка Андреева вышла в третий круг Australian Open

Россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче второго круга, который прошел в среду, 21 ноября, россиянка победила представительницу Греции — 53-ю ракетку мира Марию Саккари. Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу Андреевой. Спортсменки провели на корте один час и семь минут.

В третьем круге Андреева, занимающая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), встретится с 79-й ракеткой мира — Еленой-Габриэлой Русе из Румынии.

Ранее в третий круг Australian Open вышел российский теннисист Даниил Медведев. Во втором круге он победил француза Кентена Алиса.