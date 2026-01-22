Реклама

Трамп раскрыл частичное месторасположение системы «Золотой купол»

Трамп заявил, что ПРО «Золотой купол» будет частично располагаться в Гренландии
Виктория Кондратьева
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Американская система противоракетной обороны «Золотой купол» будет частично располагаться в Гренландии. Об этом в разговоре с Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«Все летит через Гренландию. Если плохие парни начнут стрелять, все летит через Гренландию... Это удивительно», — сказал Трамп, объясняя стратегическую важность острова для национальной безопасности. Он отметил, что реализует идею, которую в свое время выдвигал Рональд Рейган, но тогда для нее не существовало технологий.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры о получении полного доступа к Гренландии. «По сути это полный доступ. Нет никаких ограничений, нет никаких временных ограничений», — пояснил политик.

Американский лидер также назвал «отличной» сделку по Гренландии и отметил, что она дает США «все, что нужно».

